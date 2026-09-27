ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي على ملعب "الملك بودوان" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان حسم صدارة المجموعة بعدما انتصر رفاق كيفن دي بروينه بهدفين نظيفين على إيطاليا، وفاز رفاق كيليان مبابي بهدف نظيف على تركيا.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 28 سبتمبر 2026 على ملعب "الملك بودوان".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion





ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة بلجيكا وفرنسا في دروي الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حفيظ دراجي.









beIN SPORTS HD 2 حفيظ دراجي





التشكيل المتوقع لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج بلجيكا وفرنسا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات بلجيكا وفرنسا في المباريات الأخيرة









ترتيب بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 النرويج النرويج 1 1 0 0 3 2 +1 3 ف 2 البرتغال البرتغال 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 3 الدنمارك الدنمارك 2 1 0 1 4 3 +1 3 ف خ 4 ويلز ويلز 2 0 0 2 0 3 -3 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



