ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الملك بودوان مواجهة قوية تجمع بين بلجيكا وإيطاليا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 15 نوفمبر 2026 على ملعب الملك بودوان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

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ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، على محمد علي، للتعليق على مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

beIN SPORTS HD 3 علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

نتائج بلجيكا وإيطاليا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بلجيكا وإيطاليا في المباريات الأخيرة

ترتيب بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027