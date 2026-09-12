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الدوري الفرنسي
team-logoبريست
Stade Francis le Ble
team-logoباريس سان جيرمان
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مصعب صلاح

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
بريست ضد باريس سان جيرمان
بريست
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
فرنسا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي بريست نظيره باريس سان جيرمان على ملعب "فرانسيس لو بلي" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان بدأ الموسم بصورة سيئة، ولم يحقق أي انتصار في أول 3 مباريات بعد التعادل في مواجهتين ضد رين وليل، ثم الخسارة أمام موناكو.

أما بريست، فلم يخسر أي لقاء حتى الآن ويتواجد في المركز السابع بخمس نقاط من انتصار وتعادلين.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ستاد بريست وباريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

موعد مباراة بريست وباريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2026-2027 هو الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب "فرانسيس لو بلي".

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة إلا الربع مساءً (21:45) بتوقيت السعودية، الحادية عشر إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الفرنسي - الجولة 4
Stade Francis le Ble


ما القنوات الناقلة لمباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق أحمد البلوشي.



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أحمد البلوشي


كيف تشاهد مباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027


التشكيلات المحتملة بريست ضد باريس سان جيرمان

4-2-3-1
بريست crest
بريست
بريست
التشكيل
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4-3-3
إيجل سيلفيكإيجل سيلفيكغوتيير لوريسغوتيير لوريسteam-logoكيني لالابرادلي لوكوبرادلي لوكوteam-logoR. Le Guenteam-logoكاموري دومبياماما بالديماما بالديteam-logoP. Mboupجوريس شوتاردجوريس شوتاردteam-logoهوغو مانيتيلودوفيتش أجوركلودوفيتش أجوركماتفي سافونوفماتفي سافونوفوليان باتشووليان باتشوماركوينيوسماركوينيوسنونو مينديزنونو مينديزأشرف حكيميأشرف حكيميفابيان رويزفابيان رويزجواو نيفيسجواو نيفيسفيتينيافيتينياخفيتشا كفاراتسخيلياخفيتشا كفاراتسخيلياديزيري دويديزيري دويعثمان ديمبيليعثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4-2-3-1
بريست

التشكيلة الأساسية

باريس سان جيرمان

المدرب

  • جوليان لاشور
  • لويس إنريكي


نتائج بريست وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة


بريست

بريست - المستوى

فينيزيا
ت2-2
فورست
خ2-0
لومان
ت2-2
تولوز
ت2-2
لوهافر
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

لانس
خ1-0
رين
ت2-2
ليل
ت2-2
موناكو
خ1-2
سلوفان
ف6-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات بريست وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بريستتعادلباريس سان جيرمان
0
0
5
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
1
بريست badge
بريست
بريست
0
انتهت
الدوري الفرنسي
بريست badge
بريست
بريست
0
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
7
بريست badge
بريست
بريست
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
بريست badge
بريست
بريست
0
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
الدوري الفرنسي
بريست badge
بريست
بريست
2
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
5
انتهت
2الأهداف المسجلة19
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
رينرينرين
431085+310
ف
ف
ف
ت
2
موناكوموناكوموناكو
330051+49
ف
ف
ف
3
باريسباريسباريس
321062+47
ف
ف
ت
4
ليونليونليون
321062+47
ف
ت
ف
5
ليلليلليل
321052+37
ف
ت
ف
6
ستراسبورجستراسبورجستراسبورج
320187+16
ف
ف
خ
7
بريستبريستبريست
312065+15
ف
ت
ت
8
لوريانلوريانلوريان
31112204
ف
خ
ت
9
ترواترواتروا
311147-34
خ
ف
ت
10
لانسلانسلانس
310265+13
خ
خ
ف
11
مارسيليامارسيليامارسيليا
41036603
خ
خ
خ
ف
12
أنجييهأنجييهأنجييه
310245-13
خ
ف
خ
13
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
302156-12
خ
ت
ت
14
لو مانلو مانلومان
302156-12
ت
خ
ت
15
نيسنيسنيس
302114-32
ت
خ
ت
16
لو هافرلو هافرلوهافر
301224-21
خ
ت
خ
17
تولوزتولوزتولوز
301225-31
خ
ت
خ
18
أوكسيرأوكسيرأوكسييه
3003411-70
خ
خ
خ
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط


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