ما القنوات الناقلة لمباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نادي بريست نظيره باريس سان جيرمان على ملعب "فرانسيس لو بلي" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان بدأ الموسم بصورة سيئة، ولم يحقق أي انتصار في أول 3 مباريات بعد التعادل في مواجهتين ضد رين وليل، ثم الخسارة أمام موناكو.

أما بريست، فلم يخسر أي لقاء حتى الآن ويتواجد في المركز السابع بخمس نقاط من انتصار وتعادلين.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ستاد بريست وباريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

موعد مباراة بريست وباريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2026-2027 هو الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب "فرانسيس لو بلي".

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة إلا الربع مساءً (21:45) بتوقيت السعودية، الحادية عشر إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





الدوري الفرنسي - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble





ما القنوات الناقلة لمباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق أحمد البلوشي.









beIN SPORTS HD 1 أحمد البلوشي





كيف تشاهد مباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027









نتائج بريست وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات بريست وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة





ترتيب بريست وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2026-2027







