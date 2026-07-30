ما القنوات الناقلة لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سانت أندراوس المباراة الودية التي تجمع بين برمنجهام وبرشلونة، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب الألماني هانزي فليك لفرض بصمته الفنية على برشلونة، عبر ترسيخ أسلوبه القائم على الضغط العالي والانتقال السريع إلى الهجوم، إلى جانب رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم الجمعة 31 يوليو 2026، على استاد سانت أندراوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك قنواتالشارقة الرياضية حقوق بث مباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة برمنجهام وبرشلونة الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق "مرايا".