Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoنيوكاسل يونايتد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب كامب نو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، في إياب دور الـ 16 من أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة نجح في خط التعادل أمام نيوكاسل يونايتد في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء، ليجعل المباراة متوازنة في الإياب ويستغل ملعبه وجمهوره للفوز والوصول إلى ربع النهائي.

وسوف يواجه الفائز من هذه المباراة إما أتلتيكو مدريد أو توتنهام، في الدور المقبل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 18 مارس 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا الربع مساءُ بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ونيوكاسل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

Home team crestنيوكاسل
13
جوان جارسيا
18
جيرارد مارتن
24
إيريك جارسيا
5
باو كوبارسي
2
جواو كانسيلو
22
مارك بيرنال
8
بيدري
11
رافينيا
16
فيرمين لوبيز
10
لامين يامال
7
فيران توريس
32
آرون رامسديل
3
لويس هال
33
دان بيرن
12
مالك ثياو
2
كيران تريبير
27
نيك ولتيماد
8
ساندرو تونالي
23
جيكوب مورفي
7
جولينتون
11
هارفي بارنيس
10
انتوني جوردون

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

البدلاء

المدرب

  • إيدي هاو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة ونيوكاسل في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نيوكاسل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة ونيوكاسل الأخيرة

برشلونة

آخر 4 مباريات

نيوكاسل

3

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/4
سجل كلا الفريقين
3/4
