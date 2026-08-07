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وديات الأندية
team-logoنوتنجهام فوريست
team-logoبرشلونة
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
وديات الأندية
نوتنجهام فوريست ضد برشلونة
نوتنجهام فوريست
برشلونة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد فريولي المباراة الودية التي تجمع بين برشلونة ونوتنجهام فورست، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتقام المباراة ضمن البطولة الودية "فريولي فينيتسيا جوليا" في استضافة فريق أودينيزي حيث تقام الدورة بين الفرق الثلاثة بنظام 3 مباريات، كل مباراة من شوط واحد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 هو يوم السبت 8 أغسطس 2026، على استاد فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

وديات الأندية
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027؟

تذاع المباراة عبر منصة برشلونة الرسمية Barça One وقناة برشلونة الرسمية على يوتيوب (للمشتركين بنظام Premium)، 

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضيرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ونوتنجهام فورست الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر منصة برشلونة الرسمية Barça One وقناة برشلونة الرسمية على يوتيوب (للمشتركين بنظام Premium)،.

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المباراةبرشلونة - نوتنجهام فورست
الموعدالسبت 8 أغسطس 2026
التوقيت22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
القنوات الناقلةBARCA ONE
الملعبفريولي
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