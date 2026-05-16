Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoريال بيتيس
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
برشلونة
الدوري الإسباني
برشلونة ضد ريال بيتيس
ريال بيتيس

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مباراة لحساب الجولة 37 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع برشلونة بالضيف ريال بيتيس.

برشلونة حسم بطولة الدوري الإسباني بالفوز على ريال مدريد وحقق اللقب التاسع والعشرين في تاريخه على حساب أهم بطولة محلية إسبانية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني  2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 17 مايو 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ريال بيتيس

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبيتيس
13
جوان جارسيا
2
جواو كانسيلو
5
باو كوبارسي
24
إيريك جارسيا
18
جيرارد مارتن
14
ماركوس راشفورد
16
فيرمين لوبيز
6
جافي
8
بيدري
11
رافينيا
7
فيران توريس
25
باو لوبيز ساباتا
4
ناتان برناردو دي سوزا
16
فالنتين جوميز
2
هيكتور بيليرين
12
ريكاردو رودريجيز
8
بابلو فورنالس
10
عبدالصمد الزلزولي
6
سيرجي ألتيميرا
15
ألفارو فيدالغو
21
مارك روكا
11
سيدريك باكامبو

4-2-3-1

بيتيسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مانويل بليجريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وريال بيتيس في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

بيتيس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة وريال بيتيس في المباريات الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

بيتيس

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

17

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026

إعلان