ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره رايو فاييكانو في مواجهة قوية في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2026-2027 وذلك على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الكتالوني الذي يريد الاحتفاظ بلقب الدوري لخزائنه التي استقبلته خلال آخر موسمين، في ظل الانتصار في أول جولتين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم الإثنين 31 أغسطس 2026، على استاد سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 3 31 أغسطس 2026 - 15:30 كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق علي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج برشلونة ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات برشلونة ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

ترتيب برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027