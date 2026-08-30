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الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoرايو فاليكانو
شاهد على beIN SPORTS 2
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
برشلونة
برشلونة ضد رايو فاليكانو
رايو فاليكانو

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف برشلونة نظيره رايو فاييكانو في مواجهة قوية في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2026-2027 وذلك على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الكتالوني الذي يريد الاحتفاظ بلقب الدوري لخزائنه التي استقبلته خلال آخر موسمين، في ظل الانتصار في أول جولتين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الثالثة من المسابقة هو يوم الإثنين 31 أغسطس 2026، على استاد سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
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الدوري الإسباني - الجولة 3
كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق علي سعيد الكعبي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد رايو فاليكانو

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestفاييكانو
1
جوان جارسيا
18
جيرارد مارتن
23
جول كوندي
5
باو كوبارسي
2
جواو كانسيلو
7
فيرمين لوبيز
8
بيدري
10
لامين يامال
14
كريم أديمي
16
رودري
11
رافينيا
1
دانييل كارديناس
22
بيلايو فرنانديز
24
فلوريان ليجويني
2
أندري راتيو
33
J. Vertrouwd
19
خورخي دي فروتوس
6
باتي سيس
4
بيدرو دياز
21
فران بيريز
8
اوناي لوبيز
10
سيرجيو كاميلو

4-2-3-1

فاييكانوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بينات سان خوزيه

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فاييكانو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة ورايو فاييكانو في المباريات الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

فاييكانو

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2026-2027

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