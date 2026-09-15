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الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoراسينج سانتاندير
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أحمد مجدي

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
برشلونة ضد راسينج سانتاندير
برشلونة
راسينج سانتاندير
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف نادي برشلونة نظيره راسينج سانتاندير على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإسباني 2026-2027.

برشلونة حقق العلامة الكاملة من 5 مباريات أحرز خلالها 15 نقطة وبأداء مبهر وبداية موسم استثنائية.

بينما يبحث راسينج سانتاندير مع لاعبه المميز المغربي ياسين زبيري أن يعطل برشلونة ويحقق نتيجة إيجابية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف مساءً (23:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإسباني - الجولة 6
كامب نو


ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس عامر الخوذيري للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2.



BeIN SPORTS 2


beIN SPORTS HD 2

عامر الخوذيري


كيف تشاهد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.


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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027


التشكيلات المحتملة برشلونة ضد راسينج سانتاندير

4-3-3
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
التشكيل
راسينج سانتاندير crest
راسينج سانتاندير
راسينج
4-2-3-1
جوان جارسياجوان جارسياتشافي إسبارتتشافي إسبارتجيرارد مارتنجيرارد مارتنإيريك جارسياإيريك جارسياباو كوبارسيباو كوبارسيفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزرودريرودريبيدريبيدريلامين ياماللامين يامالرافينيارافينياانتوني جوردونانتوني جوردونجولين أجريزابالاجولين أجريزابالاجانويل بيلوسيانجانويل بيلوسيانبابلو رامونبابلو رامونألفارو مانتيلاألفارو مانتيلاJ. SalinasJ. Salinasايفان مارتينايفان مارتينteam-logoسيرجيو كاناليسبابلو غارسيابابلو غارسياماتيو براتيماتيو براتيإنييغو فيسنتيإنييغو فيسنتيياسر زبيريياسر زبيري
راسينج سانتاندير crest
راسينج سانتاندير
راسينج
4-3-3
برشلونة

التشكيلة الأساسية

راسينج سانتاندير

المدرب

  • هانسي فليك
  • J. Lopez


نتائج برشلونة وراسينج سانتاندير في المباريات الأخيرة


برشلونة

برشلونة - المستوى

أتلتيك بيلباو
ف2-0
فاييكانو
ف5-2
فالنسيا
ف0-5
فينورد
ف5-1
ليفانتي
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
21/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
راسينج

راسينج - المستوى

فياريال
ت2-2
خيتافي
خ1-0
إلتشي
ف3-2
فاييكانو
خ3-2
ألافيس
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة وراسينج سانتاندير في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

برشلونةتعادلراسينج سانتاندير
5
0
0
كأس ملك إسبانيا
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
انتهت
الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير badge
راسينج سانتاندير
راسينج
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
13الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5


ترتيب برشلونة وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
5500214+1715
ف
ف
ف
ف
ف
2
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
5401144+1012
ف
خ
ف
ف
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
540176+112
ف
ف
خ
ف
ف
4
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
5311115+610
خ
ف
ف
ت
ف
5
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
5311106+410
ف
خ
ف
ت
ف
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
531186+210
ف
ت
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
523096+39
ت
ف
ف
ت
ت
8
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
521285+37
ف
ت
خ
خ
ف
9
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
521276+17
ت
ف
ف
خ
خ
10
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
52129907
ف
خ
ف
خ
ت
11
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
521258-37
خ
خ
ف
ف
ت
12
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
6213611-57
خ
ف
ت
ف
خ
13
ليفانتيليفانتيليفانتي
512279-25
خ
ت
ف
ت
خ
14
خيتافيخيتافيخيتافي
512236-35
ت
ت
خ
ف
خ
15
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
604236-34
ت
ت
ت
خ
خ
16
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
5113814-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
مالاجامالاجامالاجا
503228-63
ت
ت
خ
ت
خ
18
فياريالفياريالفياريال
5023710-32
خ
خ
خ
ت
ت
19
إلتشيإلتشيإلتشي
5023613-72
ت
خ
خ
خ
ت
20
فالنسيافالنسيافالنسيا
5014110-91
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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