الدوري الإسباني
برشلونة
كامب نو
إشبيلية
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره إشبيلية في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو. 

برشلونة يريد الحفاظ على فارق النقاط الأربعة على الأقل مع ريال مدريد في الصدارة، في خضم صراع شرس على لقب الدوري الإسباني بين القطبين البارزين.

ما موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم الأحد 15 مارس 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد إشبيلية

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestإشبيلية
13
جوان جارسيا
2
جواو كانسيلو
18
جيرارد مارتن
24
إيريك جارسيا
5
باو كوبارسي
43
T. Marques
17
مارك كاسادو
10
لامين يامال
20
داني أولمو
14
ماركوس راشفورد
7
فيران توريس
1
اوديسياس فلاشوديموس
5
نيانزو كواسي
15
فابيو كاردوسو
6
نيمانيا جوديل
19
باتيستا ميندي
16
خوانلو سانشيز
36
Oso
18
لوسيان أغومي
20
جبريل سو
9
اكور ادامز
10
أليكسيس سانشيز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس ألمييدا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وإشبيلية في المباريات الأخيرة

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

إشبيلية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة وإشبيلية الأخيرة

برشلونة

آخر 5 مباريات

إشبيلية

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

13

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026

