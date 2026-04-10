ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو مباراة هامة لحساب الدوري الإسباني تجمع برشلونة مع ضيفه إسبانيول لحساب الجولة 31 من عمر المسابقة.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف واضحة، برشلونة لتفادي التعثر الذي ربما ينتظره منافسه الوصيف ريال مدريد بفارغ الصبر، وإسبانيول لمحاولة تحسين مركزه العاشر في جدول الترتيب.





وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026؟





موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 11 أبريل 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.





الدوري الإسباني - الدوري الإسباني كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026؟





تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.





القنوات الناقلة المعلق beIN SPORTS 1 حسن العيدروس TOD TV





كيف تشاهد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟





يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

