أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سبوتيفاي كامب نو مباراة هامة لحساب الدوري الإسباني تجمع برشلونة مع ضيفه إسبانيول لحساب الجولة 31 من عمر المسابقة.

الفريقان يدخلان المباراة بأهداف واضحة، برشلونة لتفادي التعثر الذي ربما ينتظره منافسه الوصيف ريال مدريد بفارغ الصبر، وإسبانيول لمحاولة تحسين مركزه العاشر في جدول الترتيب.


وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026؟


موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 11 أبريل 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.


ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026؟


تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.


القنوات الناقلة

المعلق

beIN SPORTS 1

حسن العيدروس

TOD TV


كيف تشاهد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025-2026


13
جوان جارسيا
4
رونالد أراوخو
3
أليخاندرو بالدي
5
باو كوبارسي
23
جول كوندي
16
فيرمين لوبيز
24
إيريك جارسيا
6
جافي
10
لامين يامال
14
ماركوس راشفورد
7
فيران توريس
13
ماركو دميتروفيتش
6
ليوندرو كابريرا
5
فيرناندو كاليرو
22
كارلوس روميرو
23
عمر الهلالي
10
بول لوزانو
24
T. Dolan
8
ايدواردو ايكسبوزيتو
4
أوركو غونزاليس
16
سيريل نجونجي
9
روبيرتو فرنانديز

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

البدلاء

المدرب

  • مانويل جونزاليس


الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج برشلونة وإسبانيول في المباريات الأخيرة



برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إسبانيول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة وإسبانيول الأخيرة


برشلونة

آخر 5 مباريات

إسبانيول

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

12

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5



