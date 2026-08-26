ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو في مواجهة قوية في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2026-2027 "مؤجلة" وذلك على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق الكتالوني الذي يريد الاحتفاظ بلقب الدوري لخزائنه التي استقبلته خلال آخر موسمين.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الخميس 27 أغسطس 2026، على استاد سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 1 26 أغسطس 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج برشلونة وأتلتيك بيلباو في المباريات الأخيرة

تاريخ برشلونة وأتلتيك بيلباو في المباريات الأخيرة

ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2026-2027