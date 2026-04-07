شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب كامب نو، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين برشلونة، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة نجح في خطف الفوز أمام أتلتيكو في مباراة الدوري بهدف في الوقت القاتل، ويحاول استغلال هذا التفوق للانتصار في كامب نو، خاصة وأنّ النادي الكتالوني قد سبق له الفوز على الروخي بلانكوس على هذا الملعب في مباراتين خلال الموسم الحالي.

أما أتلتيكو مدريد، فيبحث عن الخروج بنتيجة جيدة والتأهل في لقاء الإياب، إذ سبق وأطاح ببرشلونة من مباراة كأس الملك، كما سبق وأخرج النادي الكتالوني من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 2014 و2016.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 8 أبريل 2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.


beIN SPORTS 2

حفيظ دراجي

TOD TV


كيف تشاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

البث المباشر من آي مكان في العالم عبر اشترك الآن

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026


تشكيلات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

برشلونةHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestأتلتيكو مدريد
13
جوان جارسيا
5
باو كوبارسي
23
جول كوندي
2
جواو كانسيلو
18
جيرارد مارتن
20
داني أولمو
8
C
بيدري
10
لامين يامال
24
إيريك جارسيا
14
ماركوس راشفورد
9
روبرت ليفاندوفسكي
1
خوان موسو
24
روبين لو نورماند
16
ناهويل مولينا
17
دافيد هانكو
3
ماتيو روجيري
6
C
كوكي
20
جيوليانو سيميوني
22
أديمولا لوكمان
14
ماركوس يورينتي
7
أنطوان جريزمان
19
خوليان ألفاريز

4-4-2

أتلتيكو مدريدAway team crest

برشلونة
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

أتلتيكو مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني


نتائج برشلونة وأتلتيكو مدريد في المباريات الأخيرة



برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

أتلتيكو مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريدHFذهاباب الأخيرة


برشلونة

آخر 5 مباريات

أتلتيكو مدريد

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

9

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5



إعلان