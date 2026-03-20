ما القنوات الناقلة لمباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب فالمر مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع برايتون مع ضيفه ليفربول لحساب الجولة الحادية والثلاثين من عمر المسابقة.

ليفربول صاحب المركز الخامس يريد مواصلة الإيمان بحظوظه في التقدم نحو المربع الذهبي بينما يواجه برايتون صاحب المركز الثاني عشر على أرضه وبين جماهيره.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 21 مارس 2026، على ملعب فالمر. وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

