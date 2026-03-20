برايتون
فالمر
ليفربول
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب فالمر مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع برايتون مع ضيفه ليفربول لحساب الجولة الحادية والثلاثين من عمر المسابقة.

ليفربول صاحب المركز الخامس يريد مواصلة الإيمان بحظوظه في التقدم نحو المربع الذهبي بينما يواجه برايتون صاحب المركز الثاني عشر على أرضه وبين جماهيره.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

  • موعد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 21 مارس 2026، على ملعب فالمر.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

فالمر

ما القنوات الناقلة لمباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلة
beIN SPORTS 1
TOD TV

كيف تشاهد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

برايتونHome team crest

Home team crestليفربول
1
بارت فيربوغين
24
فردي كاديوغلو
5
لويس دينك
6
يان باول فان هيكي
27
ماتس ويفر
25
دييجو جوميز
20
جايمس ميلنر
30
باسكال جروس
11
يانكوبا مينته
13
جاك هينشلوود
18
داني ويلبيك
1
أليسون بيكر
6
ميلوس كيركيز
5
إبراهيما كوناتي
30
جيريمي فريمبونج
4
فيرجيل فان دايك
7
فلوريان فيرتس
10
أليكسيس ماك اليستير
18
كودي جاكبو
38
ريان جرافينبيرش
8
دومينيك سوبوسلاي
22
هوجو إيكيتيكي

المدرب

  • فابيان هورزلر

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج برايتون وليفربول في المباريات الأخيرة

برايتون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات برايتون وليفربول الأخيرة

برايتون

آخر 5 مباريات

ليفربول

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

