ما القنوات الناقلة لمباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي برايتون نظيره آرسنال على ملعب "فالمر" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

آرسنال حقق العلامة الكاملة من 4 مباريات أحرز خلالها 12 نقطة وبأداء جيد للغاية وبداية موسم رائعة.

بينما يبحث إشبيلية صاحب المركز الخامس عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المدفعجي القوي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب "فالمر".

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساءً (18:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 10:00 فالمر





ما القنوات الناقلة لمباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

من معلق مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم يتم تحديد معلق مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي حتى الآن.. وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.









beIN SPORTS HD 1 -





كيف تشاهد مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج برايتون وآرسنال في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات برايتون وآرسنال في المباريات الأخيرة









ترتيب برايتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027







