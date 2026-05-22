بايرن ميونخ
شتوتجارت
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "هلسنكي الأولمبي" مباراة هامة للغاية تجمع بين كل من بايرن ميونخ وشتوتجارت لحساب نهائي كأس ألمانيا 2025-2026.

المباراة تمثل ختام الموسم لكل من البافاري والسوابيين، ويطمح من خلالها رجال المدرب فينسنت كومباني لتحقيق لقب آخر يرضي طموحات أنصارهم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026، هو السبت 23 مايو 2026، على ملعب هلسنكي الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة أبو ظبي الرياضية حق بث مباريات كأس المانيا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026، عبر شاشتها

أبو ظبي الرياضية-

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026

4-2-3-1

40
يوناس أوربيغ
4
جوناثان تاه
44
جوسيب ستانيشيتش
27
كونراد لايمر
2
دايوت أوباميكانو
14
لويس دياز
45
اليكسندر بافلوفيتش
17
ميكايل أوليسيه
6
يوزوا كيميش
10
جمال موسيالا
9
هاري كين
33
ألكسندر نوبل
24
جيف شابوت
7
ماكسيميليان ميتلشتيت
3
رامون هيندريكس
6
أنجيلو ستيلر
26
دينيز أونداف
18
جيمي ليولينج
16
أتاكان كارازور
10
كريس فيهريش
11
بلال الخنوس
9
إرميدين ديميروفيتش

المدرب

  • فنسنت كومباني

المدرب

  • سيباستيان هوينيس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج بايرن ميونخ وشتوتجارت في المباريات الأخيرة

هدف مسجل (ضد)
14/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وشتوتجارت في المباريات الأخيرة

بايرن ميونخ

آخر 5 مباريات

شتوتجارت

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

18

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5
