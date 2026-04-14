Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ
أليانز أرينا
ريال مدريد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ ضد ريال مدريد
بايرن ميونخ
ريال مدريد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب أليانز أرينا، لاستقبال مباراة هامة وقوية، تجمع بين ريال مدريد، أمام مضيفه بايرن ميونخ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بايرن ميونخ فاز في إسبانيا بهدفين لهدف، ويطمح لاستغلال عامل الأرض والجمهور للإطاحة بريال مدريد لأول مرة له منذ 2012.

أما ريال مدريد، فيحاول إثبات شخصيته الأوروبية بعد التعثرات المحلية والعودة للفوز والوصول إلى المربع الذهبي في رحلة البحث عن السادسة عشر.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 15 أبريل 2026، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟


تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.


القنوات الناقلة

المعلق

beIN SPORTS 1

عصام الشوالي

TOD TV


كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026


التشكيلات المحتملة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد

بايرن ميونخHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestريال مدريد
1
مانويل نوير
44
جوسيب ستانيشيتش
27
كونراد لايمر
2
دايوت أوباميكانو
4
جوناثان تاه
45
اليكسندر بافلوفيتش
14
لويس دياز
7
سيرج نابري
17
ميكايل أوليسيه
6
يوزوا كيميش
9
هاري كين
13
أندري لونين
3
إيدير ميليتاو
22
أنطونيو روديجر
20
فيران جارسيا
12
ترينت ألكسندر أرنولد
8
فيديريكو فالفيردي
15
أردا جولر
45
تياجو بيتارش
5
جود بيلينجهام
10
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور

4-4-2

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  فنسنت كومباني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  ألفارو أربيلوا


نتائج بايرن ميونخ وريال مدريد في المباريات الأخيرة



بايرن ميونخ
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وريال مدريد الأخيرة


بايرن ميونخ

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

8

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5



