ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف بايرن ميونخ نظيره بودو جليمت في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب أليانز أرينا.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق البافاري الطامح في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، على استاد أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 10 سبتمبر 2026 - 15:00 أليانز أرينا

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج بايرن ميونخ وبودو جليمت في المباريات الأخيرة

تاريخ بايرن ميونخ وبودو جليمت في المباريات الأخيرة

ترتيب بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027