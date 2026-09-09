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دوري أبطال أوروبا
team-logoبايرن ميونخ
أليانز أرينا
team-logoبودو / جليمت
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ ضد بودو / جليمت
بايرن ميونخ
بودو / جليمت

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف بايرن ميونخ نظيره بودو جليمت في مواجهة قوية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وذلك على ملعب أليانز أرينا.

وستكون كل الأنظار منصبة على الفريق البافاري الطامح في البداية بأفضل شكل ممكن، والمنافسة بقوة على لقب "ذات الأذنين" في الموسم الحالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، على استاد أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
بودو / جليمت crest
بودو / جليمت
بودو/جليمت
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دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
أليانز أرينا

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2عصام الشوالي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة بايرن ميونخ ضد بودو / جليمت

4-2-3-1
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
التشكيل
بودو / جليمت crest
بودو / جليمت
بودو/جليمت
4-3-3
مانويل نويرمانويل نويرألفونسو ديفيزألفونسو ديفيزجوناثان تاهجوناثان تاهكونراد لايمركونراد لايمردايوت أوباميكانودايوت أوباميكانوجمال موسيالاجمال موسيالالويس ديازلويس ديازاليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشيوزوا كيميشيوزوا كيميشمايكل أوليسيمايكل أوليسيهاري كينهاري كيننيكيتا هايكيننيكيتا هايكينفريديريك سوفولدفريديريك سوفولدأودين بيويرتوفتأودين بيويرتوفتفريدريك أندريه بيوركانفريدريك أندريه بيوركانفيلادس نيلسنفيلادس نيلسنسوندري فيتسوندري فيتباتريك بيرجباتريك بيرجسوندري أوكلندسوندري أوكلندأولي بلومبرغأولي بلومبرغأندرياس كلاوسن هيلميرسنأندرياس كلاوسن هيلميرسناولا برينهيلدسناولا برينهيلدسن
بودو / جليمت crest
بودو / جليمت
بودو/جليمت
4-2-3-1

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فنسنت كومباني

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كيتيل كنوتسين

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج بايرن ميونخ وبودو جليمت في المباريات الأخيرة

بايرن ميونخ
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
15/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

بودو/جليمت
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
17/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ بايرن ميونخ وبودو جليمت في المباريات الأخيرة

ترتيب بايرن ميونخ وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

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