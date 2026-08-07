ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مباراة ودية قوية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل المباراة فرصة لكل من المدربين مايكل كاريك ولويس إنريكي للوقوف على أهم عناصرهما وجاهزيتهم للموسم الجديد.

وفي التقرير الآتي نستعرض القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية.. وخصصت الشبكة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 قناة 1 stc tv sports HD.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

من معلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة stc tv المعلق عبدالله الحربي للتعليق على مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو السبت 8 أغسطس 2026، على ملعب أوليفي الجديد بالسويد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء (18:00) بتوقيت السعودية، السابعة (19:00) بتوقيت الإمارات.

