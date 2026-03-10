Goal.com
مباشر
دوري أبطال أوروبا
team-logoباريس سان جيرمان
حديقة الأمراء
team-logoتشيلسي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل تشيلسي ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان مساء الغد، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

الفريقان يسعيان لهدف واحد لكن بوجهتين متباينتين، باريس سان جيرمان نحو الحفاظ على لقبه، تشيلسي نحو تأكيد تفوقه على الباريسي الذي حققه في نهائي كأس العالم للأندية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 11 مارس 2026، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءُ بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية
حديقة الأمراء

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 2حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

باريس سان جيرمانHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestتشيلسي
39
ماتفي سافونوف
25
نونو مينديز
2
أشرف حكيمي
51
وليان باتشو
5
ماركوينهوس
27
D. Fernandez
17
فيتينيا
33
وارن زائير إيمري
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
14
ديسير دو
10
عثمان ديمبيلي
1
روبيرت سانشيز
3
مارك كوكوريلا
29
ويسلي فوفانا
23
تريفوه تشالوباه
24
رييس جاميس
10
كول بالمر
25
مويسيس كايسيدو
7
بيدرو نيتو
17
أندري سانتوس
8
إنزو فرنانديز
20
جواو بيدرو

4-2-3-1

تشيلسيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ليام روسينيور

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج باريس سان جيرمان وتشيلسي في المباريات الأخيرة

بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تشيلسي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وتشيلسي الأخيرة

بي إس جي

آخر 5 مباريات

تشيلسي

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

6

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5
