ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب بارك دي برانس مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.









متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب بارك دي برانس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 حديقة الأمراء





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ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 1 حسن العيدروس





كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج باريس سان جيرمان وبرشلونة في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبرشلونة في المباريات الأخيرة









ترتيب باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







