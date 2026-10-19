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دوري أبطال أوروبا
team-logoباريس سان جيرمان
حديقة الأمراء
team-logoبرشلونة
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كريم مليم
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ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد برشلونة
برشلونة
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
الجزائر
العراق
المغرب
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب بارك دي برانس مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.



متى موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب بارك دي برانس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
حديقة الأمراء


ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

حسن العيدروس


كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد برشلونة

4-3-3
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
page.match.formation.title
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
ماتفي سافونوفماتفي سافونوفأشرف حكيميأشرف حكيميوليان باتشووليان باتشوماركوينيوسماركوينيوسلوكاس ديجنيلوكاس ديجنيفيتينيافيتينياجواو نيفيسجواو نيفيسفابيان رويزفابيان رويزديزيري دويديزيري دويخفيتشا كفاراتسخيلياخفيتشا كفاراتسخيلياعثمان ديمبيليعثمان ديمبيليجوان جارسياجوان جارسياجيرارد مارتنجيرارد مارتنجواو كانسيلوجواو كانسيلوباو كوبارسيباو كوبارسيتشافي إسبارتتشافي إسبارتلامين ياماللامين يامالبيدريبيدريرودريرودريانتوني جوردونانتوني جوردونداني أولموداني أولمورافينيارافينيا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-3-3
باريس سان جيرمان

التشكيلة الأساسية

برشلونة

المدرب

  • لويس إنريكي
  • هانسي فليك


نتائج باريس سان جيرمان وبرشلونة في المباريات الأخيرة


سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

بريست
ف0-1
مارسيليا
ف1-2
لومان
ف3-1
مان سيتي
ف2-4
ستراسبورج
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

راسينج
ف7-2
إشبيلية
ف1-3
خيتافي
ف3-0
جلطة سراي
ف1-4
بيتيس
ف2-5
الهدف المسجل (المستقبل)
22/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبرشلونة في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

باريس سان جيرمانتعادلبرشلونة
3
1
1
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4
انتهت
13الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5


ترتيب باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
2200103+76
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
220092+76
ف
ف
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
220092+76
ف
ف
4
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
220061+56
ف
ف
5
ليفربولليفربولليفربول
220084+46
ف
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
8
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220064+26
ف
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220064+26
ف
ف
10
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211083+54
ت
ف
11
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
211042+24
ف
ت
12
كوموكوموكومو
210164+23
خ
ف
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210142+23
خ
ف
14
فياريالفياريالفياريال
210154+13
ف
خ
15
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
210132+13
ف
خ
16
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
21016603
ف
خ
17
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
21014403
خ
ف
18
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
21013303
خ
ف
19
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
20
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
210123-13
خ
ف
21
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210124-23
ف
خ
22
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
23
فينوردفينوردفينورد
210147-33
ف
خ
24
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
210115-43
ف
خ
25
روماروماروما
201145-11
خ
ت
26
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
201112-11
خ
ت
27
فايكينجفايكينجVIK
201146-21
ت
خ
28
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
201117-61
خ
ت
29
إنترإنترإنتر
200246-20
خ
خ
30
بورتوبورتوبورتو
200225-30
خ
خ
31
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
32
نابولينابولينابولي
200214-30
خ
خ
33
لاسكلاسكLAS
200237-40
خ
خ
34
ليلليلليل
200226-40
خ
خ
35
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
200227-50
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
200219-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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