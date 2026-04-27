مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل بايرن ميونخ ضيفًا على باريس سان جيرمان غدًا، الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بايرن ميونخ يصل إلى العاصمة الفرنسية وهو بطلًا للدوري الألماني الذي أقصى ريال مدريد من ربع النهائي بالفوز ذهابًا وإيابًا، وبمعنويات مرتفعة لحصد اللقاب الغائب منذ 2020.

أما باريس سان جيرمان، فيحاول استغلال تأهله على حساب ليفربول كدفعة معنوية للوصول إلى النهائي الثاني على التوالي وتكرار إنجاز الموسم الماضي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الثلاثاء 28 أبريل 2026، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

beIN SPORTS 2حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

39
ماتفي سافونوف
25
نونو مينديز
51
وليان باتشو
5
ماركوينهوس
2
أشرف حكيمي
24
سيني مايولو
33
وارن زائير إيمري
87
جواو نيفيس
10
عثمان ديمبيلي
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
14
ديسير دو
1
مانويل نوير
44
جوسيب ستانيشيتش
4
جوناثان تاه
2
دايوت أوباميكانو
27
كونراد لايمر
6
يوزوا كيميش
17
ميكايل أوليسيه
14
لويس دياز
10
جمال موسيالا
45
اليكسندر بافلوفيتش
9
هاري كين

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

البدلاء

المدرب

  • فنسنت كومباني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة

بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

بايرن ميونخ
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
19/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة

بي إس جي

آخر 5 مباريات

بايرن ميونخ

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5
