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السوبر الأوروبي
team-logoباريس سان جيرمان
ريد بول أرينا
team-logoأستون فيلا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا
باريس سان جيرمان
أستون فيلا
السوبر الأوروبي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "ريد بول سالزبورج أرينا" مواجهة كبرى تجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026.

باريس سان جيرمان هو حامل اللقب ويرغب في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، أما أستون فيلا فيطمح لصناعة المفاجأة والتتويج باللقب على حساب رجال المدرب لويس إنريكي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026، هو الأربعاء 12 أغسطس 2026، على ملعب ريد بول سالزبورج أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

السوبر الأوروبي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
crest
السوبر الأوروبي - النهائي
ريد بول أرينا

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناتي beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس وbeIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
beIN SPORTS 2عصام الشوالي 
TOD TV 

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

باريس سان جيرمانHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestأستون فيلا
39
ماتفي سافونوف
51
وليان باتشو
5
ماركوينيوس
2
أشرف حكيمي
25
نونو مينديز
17
فيتينيا
27
درو فرنانديز
87
جواو نيفيس
49
ابراهيم مباي
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
24
سيني مايولو
40
ماركو بيزوت
14
باو توريس
2
ماتي كاش
22
إيان ماتسن
3
فيكتور لينديلوف
17
أليخاندرو جارناتشو
35
جواو جوميز
8
بوبكر كامارا
10
إميليانو بوينديا
7
جون ماكجين
18
تامي أبراهام

4-2-3-1

أستون فيلاAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أوناي إيمري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج باريس سان جيرمان وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

أستون فيلا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ باريس سان جيرمان وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

بي إس جي

آخر مباراتان

أستون فيلا

1

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
2/2
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