ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "ريد بول سالزبورج أرينا" مواجهة كبرى تجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026.

باريس سان جيرمان هو حامل اللقب ويرغب في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، أما أستون فيلا فيطمح لصناعة المفاجأة والتتويج باللقب على حساب رجال المدرب لويس إنريكي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026، هو الأربعاء 12 أغسطس 2026، على ملعب ريد بول سالزبورج أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

السوبر الأوروبي - النهائي 12 أغسطس 2026 - 15:00 ريد بول أرينا

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناتي beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس وbeIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026

نتائج باريس سان جيرمان وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

تاريخ باريس سان جيرمان وأستون فيلا في المباريات الأخيرة