ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما وتورينو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

بارما يحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل تورينو المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بارما وتورينو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 19 أكتوبر 2026، على استاد إنيو تارديني.

المباريات التالية بارما الدوري الإيطالي 14:45 تورينو شاهد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 7 19 أكتوبر 2026 - 14:45 إنيو تارديني

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج بارما وتورينو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات بارما وتورينو في المباريات الأخيرة





ترتيب بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027



