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الدوري الإيطالي
team-logoبارما
إنيو تارديني
team-logoبولونيا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
بارما ضد بولونيا
بارما
بولونيا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما وبولونيا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بارما وبولونيا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 7 نوفمبر، على ملعب إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 11
إنيو تارديني
المباريات التالية
بارما

بارما

الدوري الإيطالي

07 نوفمبر 2026

بولونيا

بولونيا

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وبولونيا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

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التشكيل المتوقع لمباراة بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة بارما ضد بولونيا

3-5-2
بارما crest
بارما
بارما
التشكيل
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
3-4-2-1
G. DaffaraG. Daffaraإنريكو ديل براتوإنريكو ديل براتوعبدولاي نديايعبدولاي نديايماريانو تروالوماريانو تروالوفنسنت سيروفنسنت سيروجيوفاني فابيانجيوفاني فابيانS. BritschgiS. Britschgiمانديلا كيتامانديلا كيتاايمانويلي فاليريايمانويلي فاليريالبلال توريهالبلال توريهteam-logoS. Lontaniلوكاس سكوروبسكيلوكاس سكوروبسكينيكولو كاسالينيكولو كاساليمارتن فيتيكمارتن فيتيكآرثر ثيتآرثر ثيتفيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكيخوان ميرانداخوان ميراندانيكولو كامبياغينيكولو كامبياغينادر زورتيانادر زورتيالويس فيرجسونلويس فيرجسونتوماسو بوبيجاتوماسو بوبيجاينز أودجاردينز أودجارد
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
3-5-2
بارما

التشكيلة الأساسية

بولونيا

المدرب

  • ألبرتو جيلاردينو
  • رافاييلي بالادينو

نتائج بارما وبولونيا في المباريات الأخيرة

بارما

بارما - المستوى

إنتر
خ3-0
تورينو
خ0-3
لاتسيو
خ2-1
أودينيزي
ت0-0
أتالانتا
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
4/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
بولونيا

بولونيا - المستوى

ليتشي
ف1-2
إنتر
خ1-3
كالياري
ف0-2
ميلان
ف2-4
مونزا
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات بارما وبولونيا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

بارماتعادلبولونيا
2
1
2
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
بارما badge
بارما
بارما
1
انتهت
كأس إيطاليا
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
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بارما
بارما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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بارما
بارما
1
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بولونيا
بولونيا
3
انتهت
الدوري الإيطالي
بارما badge
بارما
بارما
2
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
بارما badge
بارما
بارما
0
انتهت
5الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب بارما وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
10910248+1628
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
108112613+1325
خ
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
107302810+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
10721188+1023
ف
ف
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
106312112+921
ف
خ
ف
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
106222414+1020
ف
ف
ت
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
105231310+317
ف
خ
ف
خ
ت
8
نابولينابولينابولي
104241713+414
خ
ف
ت
خ
ف
9
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
10
تورينوتورينوتورينو
104151416-213
خ
خ
ف
ف
ف
11
جنوىجنوىجنوى
104151014-413
ف
ف
ف
خ
ف
12
كالياريكالياريكالياري
10415915-613
خ
خ
خ
خ
ت
13
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
103251620-411
خ
ت
ت
خ
ف
14
ليتشيليتشيليتشي
103071121-109
خ
خ
خ
ف
خ
15
بارمابارمابارما
10226815-78
ف
ت
خ
خ
خ
16
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
102261523-88
ف
ت
خ
خ
خ
17
ساسولوساسولوساسوولو
102261626-108
خ
خ
خ
خ
ت
18
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271123-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
10109620-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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