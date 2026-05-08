أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما وروما ضمن الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الجيلاروسي إلى 64 نقطة، بعد الانتصار على فيورنتينا برباعية نظيفة في الجولة السابقة من السيري آ، ليحتل المركز الخامس، ويتقلص الفارق بينه وبين يوفنتوس صاحب المركز الرابع ليصبح نقطة واحدة فقط، لذا يسعى الذئاب للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لمواصلة مطاردة المربع الذهبي المؤهل إلى دوري الأبطال.

على الجانب الأخر يحتل بارما المركز الـ12 برصيد 42 نقطة، وهو في منطقة أمنة تماماً حتى بعد خسارته من إنتر في الجولة السابقة، إلا أنه ضمن تواجده في الموسم القادم، ولكن بالتأكيد يسعى لتقديم عرض قوي في لقاءه أمام الجيلاروسي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بارما وروما في الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 10 مايو 2026، على استاد إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

3-5-1-1

31
زيون سوزوكي
39
اليساندرو تشيركاتي
37
ماريانو تروالو
3
عبدولاي ندياي
16
مانديلا كيتا
10
أدريان بيرنابي
15
إنريكو ديل براتو
7
غابرييل ستريفيزا
41
هانس نيكولوسي كافيالي
14
ايمانويلي فاليري
9
ماتيو بيليغرينو
99
ميل سفيلار
23
جيانلوكا مانشيني
22
ماريو هيرموسو
5
إيفان نديكا
4
بريان كريستانتي
19
زكي شيليك
17
كواديو كونيه
18
ماتياس سولي
61
نيكولو بيسيلي
43
ويسلي
14
دونيايل مالين

  • C. Cuesta

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج بارما وروما في المباريات الأخيرة

هدف مسجل (ضد)
4/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات بارما وروما الأخيرة

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب بارما وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

