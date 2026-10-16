ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب هيل ديكنسون مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب هيل ديكنسون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 07:30 هيل ديكينسون





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ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.





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كيف تشاهد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027









نتائج إيفرتون وتشيلسي في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات إيفرتون وتشيلسي في المباريات الأخيرة









ترتيب إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027







