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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإيطاليا
سان سيرو
team-logoفرنسا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إيطاليا ضد فرنسا
إيطاليا
فرنسا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إيطاليا
فرنسا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سان سيرو مواجهة قوية تجمع بين إيطاليا وفرنسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 12 نوفمبر 2026 على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5
سان سيرو
المباريات التالية
إيطاليا

إيطاليا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

12 نوفمبر 2026

فرنسا

فرنسا

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

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علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

تشكيلات أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

4-4-2
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
التشكيل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-1-2-3
يان أوبلاكيان أوبلاكدافيد هانكودافيد هانكوماركوس يورينتيماركوس يورينتياليخاندرو جريمالدواليخاندرو جريمالدومارك بوبيلمارك بوبيلجيوليانو سيميونيجيوليانو سيميونيأليخاندرو بايناأليخاندرو باينابابلو باريوسبابلو باريوسكوكيكوكيكانج إن ليكانج إن ليخوليان ألفاريزخوليان ألفاريزجوان جارسياجوان جارسياجيرارد مارتنجيرارد مارتنباو كوبارسيباو كوبارسيجواو كانسيلوجواو كانسيلوteam-logoB. Farinasبيدريبيدريفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزمارك بيرنالمارك بيرنالانتوني جوردونانتوني جوردونرافينيارافينيالامين ياماللامين يامال
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-4-2
أتلتيكو مدريد

التشكيلة الأساسية

برشلونة

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني
  • هانسي فليك
أتلتيكو مدريد

الإصابات والإيقافات

برشلونة

نتائج إيطاليا وفرنسا في المباريات الأخيرة

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

إسبانيول
ف0-1
شتوتجارت
ت1-1
ديبورتيفو
ف1-0
ليفانتي
ف0-2
بايرن ميونخ
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

بيتيس
ف2-5
سان جيرمان
خ4-2
ريال مدريد
خ1-2
ألافيس
ف6-1
أستون فيلا
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
17/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات إيطاليا وفرنسا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلبرشلونة
2
0
3
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
كأس ملك إسبانيا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
0
انتهت
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
4
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
انتهت
8الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
1211014813+3533
ف
ف
خ
ف
ف
2
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
1210023110+2130
ف
ف
ف
ف
ف
3
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
129122310+1328
خ
ف
ف
ف
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
128222015+526
ف
ف
ت
خ
ف
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
127142120+122
ف
خ
ف
ف
ف
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
125341719-218
ت
خ
ف
خ
ت
7
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
114431511+416
ت
ف
ف
خ
ت
8
فياريالفياريالفياريال
124351715+215
ف
خ
ف
ت
خ
9
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
123631514+115
ت
ف
خ
ت
خ
10
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
124261730-1314
ف
خ
ف
خ
ت
11
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
122731010013
ت
خ
ت
ف
ت
12
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
123451517-213
ت
خ
ت
خ
خ
13
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
123361314-112
ت
ف
خ
خ
ت
14
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
113351521-612
خ
ف
خ
ت
ت
15
خيتافيخيتافيخيتافي
12336818-1012
خ
ف
خ
ت
خ
16
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
123361223-1112
ت
خ
خ
ف
خ
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
122551621-511
ت
خ
خ
ف
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
122461420-610
خ
خ
ف
ت
ت
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
12237820-129
خ
ف
خ
ت
ت
20
مالاجامالاجامالاجا
12057923-145
خ
خ
ت
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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