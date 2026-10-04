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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإيطاليا
ريناتو دالارا
team-logoتركيا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إيطاليا ضد تركيا
إيطاليا
تركيا
إيطاليا
تركيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره التركي على ملعب "ريناتو دالارا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

المباراة تأتي بينما يحتل الإيطاليون المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويسعون للفوز والاستفادة من نتيجة المباراة الأخرى بين فرنسا وبلجيكا.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 5 أكتوبر 2026 على ملعب "ريناتو دالارا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حفيظ دراجي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 2

حفيظ دراجي


التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة إيطاليا ضد تركيا

4-3-3
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
التشكيل
تركيا crest
تركيا
تركيا
4-4-2
جيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيمايكل كايوديمايكل كايوديريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريجيورجيو سكالفينيجيورجيو سكالفينينيكولو باريلانيكولو باريلاساندرو توناليساندرو توناليدافيد فراتيسيدافيد فراتيسيفرانشيسكو بيو إسبوزيتوفرانشيسكو بيو إسبوزيتوسيباستيانو إسبوزيتوسيباستيانو إسبوزيتومويس كينمويس كينأورجان تشاكيرأورجان تشاكيرميريح ديميرالميريح ديميرالفيردي كاديوغلوفيردي كاديوغلوعبد الكريم بردكجيعبد الكريم بردكجيزكي شيليكزكي شيليكأوجوز أيدينأوجوز أيدينإسماعيل يوكسكإسماعيل يوكسكإرين الماليإرين الماليصالح أوزكانصالح أوزكاندينيز جولدينيز جولكريم أكتورك أوغلوكريم أكتورك أوغلو
تركيا crest
تركيا
تركيا
4-3-3
إيطاليا

التشكيلة الأساسية

تركيا

المدرب

  • روبرتو مانشيني
  • فينتشينزو مونتيلا


نتائج إيطاليا وتركيا في المباريات الأخيرة


إيطاليا

إيطاليا - المستوى

لوكسمبورج
ف0-1
اليونان
ف0-1
بلجيكا
خ0-2
تركيا
ف1-4
فرنسا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
تركيا

تركيا - المستوى

باراجواي
خ0-1
أمريكا
ف3-2
فرنسا
خ0-1
إيطاليا
خ1-4
بلجيكا
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات إيطاليا وتركيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إيطالياتعادلتركيا
3
2
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تركيا badge
تركيا
تركيا
1
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
4
انتهت
المباريات الودية
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
0
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
انتهت
المباريات الودية
تركيا badge
تركيا
تركيا
2
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
3
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
3
انتهت
المباريات الودية
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
1
تركيا badge
تركيا
تركيا
1
انتهت
11الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
فرنسافرنسافرنسا
321031+27
ت
ف
ف
2
بلجيكابلجيكابلجيكا
320151+46
ف
خ
ف
3
إيطالياإيطالياإيطاليا
311154+14
ت
ف
خ
4
تركياتركياتركيا
300318-70
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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