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المباريات الودية
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا واليونان الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
اليونان ضد إيطاليا
اليونان
إيطاليا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا واليونان الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الإيطالي مباراته الودية ضد منتخب اليونان بهدف استغلال فترة التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن رغم عدم التأهل لكأس العالم 2026.

مدرب منتخب إيطاليا سيلفيو بالديني يريد أن يسلم المدرب القادم فريقًا للمستقبل، وأن يعوض جماهير الأتزوري إخفاق عدم التأهل لكأس العالم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا واليونان الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إيطاليا واليونان الودية 2026؟

موعد مباراة إيطاليا واليونان الودية 2026 هو يوم الأحد 7 يونيو 2026، على ستاد بانكريتي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية
Pankritio Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا واليونان الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة إيطاليا واليونان الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا واليونان الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
TOD-
beIN Sports 4علي محمد علي

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا واليونان الودية 2026

التشكيلات المحتملة اليونان ضد إيطاليا

اليونانHome team crest

3-4-1-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestإيطاليا
12
كونستانتينوس تزولاكيس
5
باناجيوتيس ريتسوس
4
مافروبانوس
3
كونستانتينوس كوليراكيس
10
كريستوس تزوليس
21
كوستاس تسيميكاس
6
ديميتريوس كوربيليس
20
كريستوس زافيريس
15
لازاروس روتا
9
أناستاسيوس دوفيكاس
14
فانجيليس بافليديس
1
جيانلويجي دوناروما
4
فابيو تشيروديا
15
بيترو كوموتزو
22
كوستانتينو فافاسولي
3
دافيد بارتيساغي
21
نيكولو بيسيلي
10
شير ندور
5
لوكا ليباني
17
سيدو فيني
11
L. Koleosho
9
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو

4-3-3

إيطالياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • I. Jovanovic

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • S. Baldini

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إيطاليا واليونان في المباريات الأخيرة

اليونان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

إيطاليا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إيطاليا واليونان في المباريات الأخيرة

اليونان

آخر 3 مباريات

إيطاليا

0

انتصار

1

تعادل

2

انتصاران

1

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
1/3
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