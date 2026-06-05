ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الإنجليزي مباراته الودية ضد منتخب نيوزيلندا بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب توماس توخيل يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب الديكة أمام منتخب بنما المجهول، ولذلك وقع اختياره على المدرسة النيوزيلندية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026؟

موعد مباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026 هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ستاد رايموند جيمس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - مباريات دولية ودية Raymond James Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا ونيوزيلندا الودية 2026

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نتائج إنجلترا ونيوزيلندا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنجلترا ونيوزيلندا في المباريات الأخيرة