ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الإنجليزي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب كرواتيا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على ملعب "إيه تي آند تي" في دالاس الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثامنة عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 12 إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي وجواد بدة.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR علي سعيد الكعبي beIN Max 2 beIN Max 4 جواد بدة TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد كرواتيا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توماس توخيل التشكيل المتوقع البدلاء المدرب زلاتكو داليتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا وكرواتيا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين إنجلترا وكرواتيا في المباريات الأخيرة

ترتيب إنجلترا وكرواتيا في مجموعات كأس العالم 2026