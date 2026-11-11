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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإنجلترا
ويمبلي
team-logoكرواتيا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا ضد كرواتيا
إنجلترا
كرواتيا
إنجلترا
كرواتيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب ويمبيلي مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا وكرواتيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 12 نوفمبر 2026 على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5
ويمبلي
المباريات التالية
إنجلترا

إنجلترا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

12 نوفمبر 2026

كرواتيا

كرواتيا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

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حفيظ دراجي

كيف تشاهد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد كرواتيا

4-2-3-1
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
التشكيل
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا
4-2-3-1
جوردان بيكفوردجوردان بيكفورددان بورندان بورنلويس هاللويس هالجاريل كوانساهجاريل كوانساهجيمس هيلجيمس هيلديكلان رايسديكلان رايسانتوني جوردونانتوني جوردونجود بيلينجهامجود بيلينجهامإليوت أندرسونإليوت أندرسونريو نغوموهاريو نغوموهاهاري كينهاري كيندومينيك ليفاكوفيتشدومينيك ليفاكوفيتشدويي كاليتا-كاردويي كاليتا-كارلوكا فوسكوفيتشلوكا فوسكوفيتشيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولجوسيب ستانيشيتشجوسيب ستانيشيتشلوكا مودريتشلوكا مودريتشماريو باشاليتشماريو باشاليتشنيكولا فلاسيتشنيكولا فلاسيتشمارتن باتورينامارتن باتوريناماتيو كوفاتشيتشماتيو كوفاتشيتشأنتي بوديميرأنتي بوديمير
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا
4-2-3-1
إنجلترا

التشكيلة الأساسية

كرواتيا

المدرب

  • توماس توخيل
  • سلافين بيليتش

نتائج إنجلترا وكرواتيا في المباريات الأخيرة

إنجلترا

إنجلترا - المستوى

فرنسا
ف4-6
إسبانيا
خ2-3
تشيكيا
ف0-2
كرواتيا
ف0-7
تشيكيا
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
20/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
كرواتيا

كرواتيا - المستوى

البرتغال
خ2-1
تشيكيا
ف1-2
إسبانيا
خ4-1
إنجلترا
خ0-7
إسبانيا
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/16
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات إنجلترا وكرواتيا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

إنجلتراتعادلكرواتيا
4
1
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
7
انتهت
كأس العالم
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
4
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
2
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
2
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
0
انتهت
14الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إسبانياإسبانياإسبانيا
4400125+712
ف
ف
ف
ف
2
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
4301143+119
ف
ف
ف
خ
3
كرواتياكرواتياكرواتيا
4103414-103
خ
خ
خ
ف
4
تشيكياتشيكياتشيكيا
4004210-80
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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