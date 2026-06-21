ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه منتخب إنجلترا نظيره غانا في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026.

المنتخب الإنجليزي انتصر في مباراته الأولى على كرواتيا بنتيجة 4-2 ليتصدر المجموعة.

كما أنّ غانا يتواجد في المركز الثاني بعد الفوز بهدف نظيف على بنما في الجولة الأولى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب "جيليت" في بوسطن الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثامنة عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق حفيظ دراجي وحسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR حفيظ دراجي beIN Max 2 beIN Max 4 حسن العيدروس TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد غانا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توماس توخيل التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كارلوس كيروش

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا وغانا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين إنجلترا وغانا في المباريات الأخيرة

إنجلترا المباراة الأخيرة غانا 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار إنجلترا 1 - 1 غانا 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب إنجلترا وغانا في مجموعات كأس العالم 2026