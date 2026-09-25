يستضيف منتخب إسبانيا نظيره إنجلترا على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الإسبان يريدون الظهور بأفضل شكل بعد العودة من التتويج بكأس العالم 2026 لكنهم يواجهون خصما معقدا هو منتخب إنجلترا ثالث البطولة ذاتها.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو السبت 26 سبتمبر 2026 على ملعب "ويمبلي".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 26 سبتمبر 2026 - 14:45 ويمبلي





ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.





beIN SPORTS HD 1 -





كيف تشاهد مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج إنجلترا وإسبانيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنجلترا وإسبانيا في المباريات الأخيرة









ترتيب إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 كرواتيا كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تشيكيا تشيكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إنجلترا إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إسبانيا إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



