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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإنجلترا
ويمبلي
team-logoإسبانيا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا ضد إسبانيا
إنجلترا
إسبانيا
إنجلترا
إسبانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره إنجلترا على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الإسبان يريدون الظهور بأفضل شكل بعد العودة من التتويج بكأس العالم 2026 لكنهم يواجهون خصما معقدا هو منتخب إنجلترا ثالث البطولة ذاتها.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو السبت 26 سبتمبر 2026 على ملعب "ويمبلي".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

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كيف تشاهد مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد إسبانيا

4-2-3-1
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
التشكيل
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
4-3-3
جوردان بيكفوردجوردان بيكفوردإزري كونساإزري كونسانيكو أوريلينيكو أوريليترينت ألكسندر أرنولدترينت ألكسندر أرنولدمارك جويهيمارك جويهيأليكس سكوتأليكس سكوتجود بيلينجهامجود بيلينجهامإليوت أندرسونإليوت أندرسونانتوني جوردونانتوني جوردونبوكايو ساكابوكايو ساكاهاري كينهاري كينأوناي سيمونأوناي سيمونمارك كوكوريلامارك كوكوريلاباو كوبارسيباو كوبارسيايميريك لابورتايميريك لابورتإيريك جارسياإيريك جارسيافابيان رويزفابيان رويزرودريرودريداني أولموداني أولمولامين ياماللامين يامالميكيل أويارزابالميكيل أويارزابالفيران توريسفيران توريس
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
4-2-3-1
إنجلترا

التشكيلة الأساسية

إسبانيا

المدرب

  • توماس توخيل
  • لويس دي لا فوينتي


نتائج إنجلترا وإسبانيا في المباريات الأخيرة


إنجلترا

إنجلترا - المستوى

الكونغو الديمقراطية
ف2-1
المكسيك
ف2-3
النرويج
ف1-2
الأرجنتين
خ1-2
فرنسا
ف4-6
الهدف المسجل (المستقبل)
14/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
إسبانيا

إسبانيا - المستوى

النمسا
ف3-0
البرتغال
ف0-1
بلجيكا
ف2-1
فرنسا
ف0-2
الأرجنتين
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات إنجلترا وإسبانيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنجلتراتعادلإسبانيا
1
1
3
بطولة أمم أوروبا (يورو)
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إسبانيا
إسبانيا
2
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
3
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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إنجلترا
إنجلترا
1
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إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
المباريات الودية
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
2
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
المباريات الودية
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
0
انتهت
7الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
كرواتياكرواتياكرواتيا
00000000
2
تشيكياتشيكياتشيكيا
00000000
3
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
00000000
4
إسبانياإسبانياإسبانيا
00000000
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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