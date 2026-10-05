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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإنجلترا
ويمبلي
team-logoتشيكيا
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنجلترا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا ضد تشيكيا
تشيكيا
كرواتيا
إنجلترا
التشيك

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد ويمبلي مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والتشيك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتدخل إنجلترا اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حققت فوزًا كاسحًا خارج ملعبها على كرواتيا بنتيجة 7-0، في عرض هجومي قوي عزز من ثقة الفريق.

ويمثل هذا الانتصار الفوز الثاني تواليًا لمنتخب توماس توخيل، بعدما سبق له التغلب على التشيك بنتيجة 2-0 في براج خلال الجولة الثانية، ليضع نفسه في موقف قوي بالمجموعة.

في المقابل، تصل التشيك إلى ويمبلي بحثًا عن رد الاعتبار وتصحيح المسار، عقب خسارتها أمام إسبانيا بنتيجة 3-1 على ملعب كارلوس تارتييري في الجولة الماضية.

وتدرك التشيك أن مهمتها لن تكون سهلة أمام المنتخب الإنجليزي، خاصة في ظل القوة الهجومية التي أظهرها في الآونة الأخيرة، ما يفرض على الفريق التحلي بأقصى درجات الانضباط والتركيز الدفاعي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ملعب "روجيفيكا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حسن العيدروس.



beIN SPORTS 1


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حسن العيدروس


التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد تشيكيا

4-2-3-1
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
التشكيل
تشيكيا crest
تشيكيا
تشيكيا
4-4-2
جوردان بيكفوردجوردان بيكفوردترينت ألكسندر أرنولدترينت ألكسندر أرنولدلويس هاللويس هالتريفوه تشالوباهتريفوه تشالوباهجاراد برانثوايتجاراد برانثوايتمايلز لويس سكيليمايلز لويس سكيليانتوني جوردونانتوني جوردونمورجان روجرزمورجان روجرزبوكايو ساكابوكايو ساكاإليوت أندرسونإليوت أندرسونهاري كينهاري كينلوكاش هورنيتشيكلوكاش هورنيتشيكروبن هراناتشروبن هراناتشteam-logoJ. Slamaمارتن فيتيكمارتن فيتيكteam-logoميشال ساسكلوكاس أمبروسلوكاس أمبروسميشال ساديليكميشال ساديليكteam-logoأليكس كرالteam-logoM. Radostaآدم هلوزيكآدم هلوزيكteam-logoR. Naderi
تشيكيا crest
تشيكيا
تشيكيا
4-2-3-1
إنجلترا

التشكيلة الأساسية

تشيكيا

المدرب

  • توماس توخيل
  • دينيا سانتي


نتائج إنجلترا والتشيك في المباريات الأخيرة


إنجلترا

إنجلترا - المستوى

الأرجنتين
خ1-2
فرنسا
ف4-6
إسبانيا
خ2-3
تشيكيا
ف0-2
كرواتيا
ف0-7
الهدف المسجل (المستقبل)
18/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
تشيكيا

تشيكيا - المستوى

جنوب إفريقيا
ت1-1
المكسيك
خ0-3
كرواتيا
خ1-2
إنجلترا
خ0-2
إسبانيا
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
3/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات إنجلترا والتشيك في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنجلتراتعادلتشيكيا
3
1
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
2
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
2
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
5
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
0
انتهت
المباريات الودية
إنجلترا badge
إنجلترا
إنجلترا
2
تشيكيا badge
تشيكيا
تشيكيا
2
انتهت
11الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إسبانياإسبانياإسبانيا
3300104+69
ف
ف
ف
2
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
3201113+86
ف
ف
خ
3
كرواتياكرواتياكرواتيا
3102312-93
خ
خ
ف
4
تشيكياتشيكياتشيكيا
300327-50
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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