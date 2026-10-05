ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد ويمبلي مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا والتشيك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتدخل إنجلترا اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حققت فوزًا كاسحًا خارج ملعبها على كرواتيا بنتيجة 7-0، في عرض هجومي قوي عزز من ثقة الفريق.

ويمثل هذا الانتصار الفوز الثاني تواليًا لمنتخب توماس توخيل، بعدما سبق له التغلب على التشيك بنتيجة 2-0 في براج خلال الجولة الثانية، ليضع نفسه في موقف قوي بالمجموعة.

في المقابل، تصل التشيك إلى ويمبلي بحثًا عن رد الاعتبار وتصحيح المسار، عقب خسارتها أمام إسبانيا بنتيجة 3-1 على ملعب كارلوس تارتييري في الجولة الماضية.

وتدرك التشيك أن مهمتها لن تكون سهلة أمام المنتخب الإنجليزي، خاصة في ظل القوة الهجومية التي أظهرها في الآونة الأخيرة، ما يفرض على الفريق التحلي بأقصى درجات الانضباط والتركيز الدفاعي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ملعب "روجيفيكا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45 ويمبلي





ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حسن العيدروس.









beIN SPORTS HD 2 حسن العيدروس





التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج إنجلترا والتشيك في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات إنجلترا والتشيك في المباريات الأخيرة









ترتيب إنجلترا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 إسبانيا إسبانيا 3 3 0 0 10 4 +6 9 ف ف ف 2 إنجلترا إنجلترا 3 2 0 1 11 3 +8 6 ف ف خ 3 كرواتيا كرواتيا 3 1 0 2 3 12 -9 3 خ خ ف 4 تشيكيا تشيكيا 3 0 0 3 2 7 -5 0 خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



