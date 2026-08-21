ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر ومونزا في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

النيراتزوري حقق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي وسيطر على البطولات المحلية، ويبحث الموسم الحالي عن الحفاظ على ألقابه.

على الجانب الأخر عاد مونزا إلى الدوري الإيطالي في الموسم الجديد، ويحاول البقاء وتقديم موسمًا أفضل.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر ومونزا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 3 مايو 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 12:30 جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج إنتر ومونزا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنتر ومونزا في المباريات الأخيرة





ترتيب إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027







