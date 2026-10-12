ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد جوزيبي مياتزا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر وكلوب بروج، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.





دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 جوسيبي مياتزا





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ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.





beIN SPORTS HD 6 خليل البلوشي





كيف تشاهد مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027









نتائج إنتر وكلوب بروج في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنتر وكلوب بروج في المباريات الأخيرة









ترتيب إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027







