يستعد ملعب أولمبيكو دي تورينو لاستقبال مباراة مهمة تجمع تورينو ولاتسيو في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تورينو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة تورينو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة تورينو ولاتسيو في الجولة الثالثة عشرة عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 28 نوفمبر 2026، على ملعب اولمبيكو دي تورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 13 28 نوفمبر 2026 - 12:00 أولمبيكو دي تورينو

المباريات التالية تورينو الدوري الإيطالي 12:00 لاتسيو شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة تورينو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تورينو ولاتسيو في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة تورينو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة تورينو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق.

الكالتشيو يناديك! عِش حماس الدوري الإيطالي على stc tv، مجانًا لعملاء الباقات المؤهلة أو مقابل 15 ريال فقط شهريًا. اشترك الآن ولا تفوّت المباريات!

التشكيل المتوقع لمباراة تورينو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج تورينو ولاتسيو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تورينو ولاتسيو في المباريات الأخيرة

ترتيب تورينو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027