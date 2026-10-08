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الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoبارما
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
إنتر ضد بارما
إنتر
بارما

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جوسيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وبارما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

إنتر يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بارما المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وبارما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 10 أكتوبر 2026، على استاد جوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 6
جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة إنتر ضد بارما

3-1-4-2
إنتر crest
إنتر
إنتر
التشكيل
بارما crest
بارما
بارما
3-4-2-1
جوسيب مارتينيزجوسيب مارتينيزمانويل أكانجيمانويل أكانجييان بيسيكيان بيسيكأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيأندي ضيوفأندي ضيوفنيكولو باريلانيكولو باريلاكارلوس أوجوستوكارلوس أوجوستوبيوتر زيلينسكيبيوتر زيلينسكيكورتيس جونزكورتيس جونزماركوس تورامماركوس توراملاوتارو مارتينيزلاوتارو مارتينيزايدواردو كورفيايدواردو كورفيعبدولاي نديايعبدولاي نديايماريانو تروالوماريانو تروالودييغو كارلوسدييغو كارلوسالبلال توريهالبلال توريهإنريكو ديل براتوإنريكو ديل براتوteam-logoS. Lontaniفنسنت سيروفنسنت سيروايمانويلي فاليريايمانويلي فاليريمانديلا كيتامانديلا كيتاD. RomeroD. Romero
بارما crest
بارما
بارما
3-1-4-2
إنتر

التشكيلة الأساسية

بارما

المدرب

  • كريستيان كيفو
  • ألبرتو جيلاردينو


نتائج إنتر وبارما في المباريات الأخيرة


إنتر

إنتر - المستوى

نابولي
ف3-2
ريال مدريد
خ2-1
أودينيزي
ف5-3
روما
ت2-2
LUM
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بارما

بارما - المستوى

يوفنتوس
خ2-0
كريمونيسي
خ0-2
مونزا
ت1-1
كومو
خ2-1
جنوى
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات إنتر وبارما في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنترتعادلبارما
4
1
0
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
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بارما
بارما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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بارما
بارما
0
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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بارما
بارما
2
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
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بارما
بارما
1
انتهت
كأس إيطاليا
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
بارما badge
بارما
بارما
1
انتهت
10الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
5410143+1113
ت
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
5410158+713
ت
ف
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
540152+312
ف
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
5320104+611
ف
ت
ت
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
531194+510
ف
ت
ف
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
531184+410
ف
خ
ت
ف
ف
8
كوموكوموكومو
531196+310
خ
ف
ف
ف
ت
9
نابولينابولينابولي
521276+17
ت
ف
خ
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
52129907
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
5203510-56
خ
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
5113811-34
خ
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
511358-34
ت
خ
ف
خ
خ
15
بارمابارمابارما
511347-34
ف
خ
ت
خ
خ
16
مونزامونزامونزا
5113812-44
ف
خ
ت
خ
خ
17
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
5113612-64
ت
ف
خ
خ
خ
18
بولونيابولونيابولونيا
502336-32
ت
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
5014310-71
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
5005413-90
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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