ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوسيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وبارما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

إنتر يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بارما المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وبارما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 10 أكتوبر 2026، على استاد جوسيبي مياتزا.

المباريات التالية إنتر الدوري الإيطالي 12:00 بارما

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 12:00 جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج إنتر وبارما في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنتر وبارما في المباريات الأخيرة





ترتيب إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027



