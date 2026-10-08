ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوسيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وروما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

روما يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة، بينما يحتل كومو المركز الثامن برصيد 10 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كومو وروما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد جوسيبي سينيجاليا.

المباريات التالية كومو الدوري الإيطالي 06:30 روما

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 06:30 جوسيبي سينيجاليا

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر





التشكيل المتوقع لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج كومو وروما في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات كومو وروما في المباريات الأخيرة





ترتيب كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027



