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الدوري الإيطالي
team-logoكومو
جوسيبي سينيجاليا
team-logoروما
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كومو ضد روما
كومو
روما
الدوري الإيطالي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جوسيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وروما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

روما يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة، بينما يحتل كومو المركز الثامن برصيد 10 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كومو وروما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد جوسيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 6
جوسيبي سينيجاليا

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة كومو ضد روما

4-2-3-1
كومو crest
كومو
كومو
التشكيل
روما crest
روما
روما
3-4-2-1
جان بوتيزجان بوتيزتريفوه تشالوباهتريفوه تشالوباهأليكس فاليأليكس فالييان كوتويان كوتوجاكوبو رامونجاكوبو راموننيكو بازنيكو بازلوكاس دا كونهالوكاس دا كونهالويس ميلالويس ميلاالحسن دياوالحسن دياومارتن باتورينامارتن باتوريناأناستاسيوس دوفيكاسأناستاسيوس دوفيكاسميل سفيلارميل سفيلارجيانلوكا مانشينيجيانلوكا مانشينيماريو هيرموسوماريو هيرموسوليوناردو باليرديليوناردو باليرديteam-logoويسليلورينزو بيليجرينيلورينزو بيليجرينيكواديو كونيهكواديو كونيهباولو ديبالاباولو ديبالاماتياس سوليماتياس سوليناهويل موليناناهويل مولينادونيل ماليندونيل مالين
روما crest
روما
روما
4-2-3-1
كومو

التشكيلة الأساسية

روما

المدرب

  • سيسك فابريجاس
  • جيان بييرو غاسبيريني


نتائج كومو وروما في المباريات الأخيرة


كومو

كومو - المستوى

نابولي
ف1-2
جنوى
ف1-4
لايبزيج
ف4-1
بارما
ف2-1
فروسينوني
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
روما

روما - المستوى

ليتشي
ف0-4
أتالانتا
ف2-1
فنربخشه
ت1-1
تورينو
ف0-2
إنتر
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات كومو وروما في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

كوموتعادلروما
3
0
2
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
2
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روما
روما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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روما
روما
1
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كومو
كومو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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روما
روما
2
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كومو
كومو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
2
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روما
روما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
2
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روما
روما
0
انتهت
7الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب كومو وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
5410143+1113
ت
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
5410158+713
ت
ف
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
540152+312
ف
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
5320104+611
ف
ت
ت
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
531194+510
ف
ت
ف
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
531184+410
ف
خ
ت
ف
ف
8
كوموكوموكومو
531196+310
خ
ف
ف
ف
ت
9
نابولينابولينابولي
521276+17
ت
ف
خ
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
52129907
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
5203510-56
خ
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
5113811-34
خ
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
511358-34
ت
خ
ف
خ
خ
15
بارمابارمابارما
511347-34
ف
خ
ت
خ
خ
16
مونزامونزامونزا
5113812-44
ف
خ
ت
خ
خ
17
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
5113612-64
ت
ف
خ
خ
خ
18
بولونيابولونيابولونيا
502336-32
ت
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
5014310-71
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
5005413-90
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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