هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoأودينيزي
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
إنتر ضد أودينيزي
إنتر
أودينيزي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جيوسيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وأودينيزي في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.

إنتر يطمح لمواصلة حملته في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الذي يحمله، بينما يسعى أودينيزي لتحسين مركزه الحادي عشر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وأودينيزي في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 14 سبتمبر 2026، على استاد جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإيطالي - الجولة 4
جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة تورينو ضد روما

3-5-2
تورينو crest
تورينو
تورينو
التشكيل
روما crest
روما
روما
3-4-1-2
لوكاس بيريلوكاس بيريإراي كومارتإراي كومارتساوول كوكوساوول كوكوبيترو كوموتزوبيترو كوموتزورولاندو ماندراغورارولاندو ماندراغورانيكولو فورتينينيكولو فورتينيجفيداس جينيتيسجفيداس جينيتيسA. CacciamaniA. Cacciamaniكيان فيتز جيمكيان فيتز جيمنيكولا فلاسيتشنيكولا فلاسيتشتشي أدامزتشي أدامزميل سفيلارميل سفيلارماريو هيرموسوماريو هيرموسوجيانلوكا مانشينيجيانلوكا مانشينيإيفان نديكاإيفان نديكاteam-logoE. Lulliمارتن دي رونمارتن دي رونرودريجو مورارودريجو موراteam-logoويسليبريان كريستانتيبريان كريستانتيباولو ديبالاباولو ديبالادونيل ماليندونيل مالين
روما crest
روما
روما
3-5-2
تورينو

التشكيلة الأساسية

روما

المدرب

  • إيجناتسيو أباتي
  • جيان بييرو غاسبيريني


نتائج إنتر وأودينيزي في المباريات الأخيرة


تورينو

تورينو - المستوى

CAR
ف1-0
ميلان
خ1-2
ساسوولو
خ2-1
مونزا
خ0-1
فيورنتينا
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
روما

روما - المستوى

دورتموند
ت2-2
فيورنتينا
ف4-0
ليتشي
ف0-4
أتالانتا
ف2-1
فنربخشه
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات إنتر وأودينيزي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

تورينوتعادلروما
2
0
3
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
روما badge
روما
روما
2
انتهت
كأس إيطاليا
روما badge
روما
روما
2
تورينو badge
تورينو
تورينو
3
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
0
تورينو badge
تورينو
تورينو
1
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
روما badge
روما
روما
2
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
1
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
انتهت
4الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
3300101+99
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
330083+59
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
330041+39
ف
ف
ف
4
كوموكوموكومو
321073+47
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
321052+37
ت
ف
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
321041+37
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
320163+36
ف
ف
خ
8
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
320143+16
خ
ف
ف
9
كالياريكالياريكالياري
320121+16
ف
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
31115504
ت
ف
خ
11
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
31115504
خ
ف
ت
12
نابولينابولينابولي
31025503
خ
خ
ف
13
تورينوتورينوتورينو
310245-13
ف
خ
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
310225-33
خ
خ
ف
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
301224-21
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
301214-31
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
301248-41
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
300317-60
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل