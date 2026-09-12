ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جيوسيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وأودينيزي في الجولة الرابعة الدوري الإيطالي 2026-2027.

إنتر يطمح لمواصلة حملته في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الذي يحمله، بينما يسعى أودينيزي لتحسين مركزه الحادي عشر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وأودينيزي في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 14 سبتمبر 2026، على استاد جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 4 14 سبتمبر 2026 - 14:45 جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج إنتر وأودينيزي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنتر وأودينيزي في المباريات الأخيرة





ترتيب إنتر وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027







