ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نيو إنجلاند ريفولوشن ضيفًا على إنتر ميامي، الأحد بملعب نو، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي المواصلة بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لوس إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 26 أبريل على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في المباريات الأخيرة

