ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر ميامي ونيويورك سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026 هو الخميس 15 أكتوبر 2026 على ملعب "نو".

وتنطلق صافرة البداية في الثانية والنصف فجرا (02:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف فجرا (03:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الجولة 29 14 أكتوبر 2026 - 19:30 ملعب نو





المباريات التالية إنتر ميامي الدوري الأمريكي 19:30 نيويورك سيتي شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة لمباريات الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.





التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي









نتائج إنتر ميامي ونيويورك سيتي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنتر ميامي ونيويورك سيتي في المباريات الأخيرة









ترتيب إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي



