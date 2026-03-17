ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ناشفيل ضيفًا على إنتر ميامي، الخميس بملعب تشايس، في إياب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026 2026.

المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي، ويريد رفاق ليونيل ميسي حسم التأهل إلى الدور التالي ربع النهائي.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026 هو يوم الخميس 19 مارس على ملعب تشايس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس ابطال الكونكاكاف 2026؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

