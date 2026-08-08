ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف إنتر ميامي نظيره مونتيري المكسيكي، الجمعة بملعب نو، في كأس الدوريات الأمريكية 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته لإحراز اللقب الذي يجمع بين الأندية المنتمية للدوري الأمريكي لكرة القدم والدوري المكسيكي الممتاز.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026 هو يوم السبت 8 أغسطس على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

كأس الدوريات الأمريكية - الجولة 2 8 أغسطس 2026 - 20:00

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الجولة الثانية من كأس الدوريات، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج إنتر ميامي ومونتيري في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر ميامي ومونتيري في الخمس مباريات الأخيرة

إنتر ميامي آخر مباراتان مونتيري 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران مونتيري 3 - 1 إنتر ميامي

إنتر ميامي 1 - 2 مونتيري 2 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 2/2

ترتيب إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026