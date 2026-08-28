ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف إنتر ميامي نظيره مونتريال، صباح الأحد بملعب نو، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته لإحراز اللقب الذي يحمله في الوقت الحالي بعد أن أحرزه لأول مرة في الموسم الماضي.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 30 أغسطس على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الجولة 22 29 أغسطس 2026 - 19:30 ملعب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ومونتريال في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج إنتر ميامي ومونتريال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر ميامي ومونتريال في الخمس مباريات الأخيرة

ترتيب إنتر ميامي ومونتريال في كأس الدوريات 2026