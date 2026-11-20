يستضيف ملعب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر ميامي وكولومبوس كرو في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026.

إنتر ميامي تأهل إلى المرحلة الإقصائية في المركز الثاني عن مجموعة الشرق برصيد 60 نقطة.

وتُقام مرحلة دور الـ 16 بنظام أفضل من ثلاثة، أي أنّه في حال فاز كل فريق في مواجهة بالذهاب والإياب، فإن مباراة ثالثة تحسم المتأهل، مما يعني أنّ إنتر ميامي يحتاج للفوز ذهابًا وإيابًا لتجنب المباراة الفاصلة.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026، والقنوات الناقلة.

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متى موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026، هو صباح الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا (02:00) بتوقيت السعودية، الثالثة صباحا (03:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - 1/8 21 نوفمبر 2026 - 18:00 تشايس

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026؟

لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026

نتائج إنتر ميامي وكولومبوس كرو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وكولومبوس كرو في المباريات الأخيرة