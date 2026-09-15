ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكروز أزول في نهائي كأس الأبطال 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "نو" مباراة إنتر ميامي وكروزل أزول في نهائي كأس الأبطال 2026.

وتقام مباراة نهائي كأس كامبيونيس (المعروفة بكأس الأبطال بين الدوري الأمريكي والمكسيكي) بين إنتر ميامي وكروز أزول وسط رغبة كبيرة من رفاق ليونيل ميسي في حصد لقب جديد.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنتر ميامي وكروزل أزول في نهائي كأس الأبطال 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وكروز أزول في نهائي كأس الأبطال 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وكروزل أزول في نهائي كأس الأبطال 2026 هو الخميس 17 سبتمبر 2026 على ملعب "نو".

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة فجرا (03:00) بتوقيت السعودية، الرابعة (04:00) بتوقيت الإمارات.





كأس البطولة - الجولة 1 16 سبتمبر 2026 - 20:00





ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكروز أزول في نهائي كأس الأبطال 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في نهائي كأس الأبطال، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وكروز أزول في نهائي كأس الأبطال 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.









نتائج إنتر ميامي وكروز أزول في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنتر ميامي وكروز أزول في المباريات الأخيرة







