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الدوري الأمريكي
team-logoإنتر ميامي
ملعب نو
team-logoشارلوت
شاهد المباراة عبر
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
القنوات الناقلة
نيويورك ريد بولز ضد إنتر ميامي
نيويورك ريد بولز
الولايات المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها على الإنترنت

يستضيف ملعب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر ميامي وشارلوت إفي سي، منتصف ليل الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويدخل إنتر ميامي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب القسم الشرقي، برصيد 59 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق معه.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026، والقنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي.

لكن يمكن المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV.

المباريات التالية
إنتر ميامي

إنتر ميامي

الدوري الأمريكي

07 نوفمبر 2026

تشارلوت

تشارلوت

ريد بولز

ريد بولز

الدوري الأمريكي

07 نوفمبر 2026

أتلانتا يونايتد

أتلانتا يونايتد

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026، هو منتصف ليل الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل الأحد (00:00) بتوقيت السعودية، الواحدة صباحا (01:00) بتوقيت الإمارات.

المباراةإنتر ميامي - شارلوت إف سي
الموعدالأحد 8 نوفمبر 2026
التوقيت00:00 السعودية، 01:00 الإمارات
الملعبنو
القنوات الناقلةApple TV

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